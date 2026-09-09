La AIG anuncia la disponibilidad del registro de ofensores sexuales en la plataforma Panamá Conecta

La Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) anunció que el próximo mes estará disponible en la plataforma Panamá Conecta el registro y listado oficial de ofensores sexuales, una herramienta tecnológica desarrollada en coordinación con la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).

Adolfo Fábrega, administrador de la AIG, explicó que se trata de una iniciativa derivada de un mandato legal, cuyo objetivo es poner a disposición de la DIJ y de la ciudadanía una base de datos debidamente estructurada. “El primer entregable es el registro interno para que la DIJ cuente con la información ordenada. Posteriormente se habilitará el listado para la consulta pública, en un formato similar al del récord policivo”, detalló.

El funcionario indicó que el esquema interno del registro opera desde hace dos semanas y que actualmente se afina la vía jurídica con la DIJ para su despliegue total. “Estamos trabajando a nivel interno para que esa base de datos esté debidamente organizada y estimamos que en un mes tengamos la plataforma habilitada para la ciudadanía”, señaló.

El sistema permitirá verificar el nombre de una persona para constatar si figura como ofensor sexual registrado ante la DIJ tras haber cumplido el proceso judicial correspondiente. El objetivo es que las empresas o los ciudadanos puedan requerir esta verificación al momento de efectuar una contratación, de la misma forma en que se solicita el récord policivo.

Fábrega precisó que, ante la ausencia previa de una plataforma destinada a este fin, Panamá Conecta integrará el nuevo sistema para su acceso digital. Agregó que esta herramienta constituye una práctica habitual en países desarrollados y busca reducir la presencia de agresores sexuales en entornos vulnerables.

El proyecto se denominará “Registro y Listado de Ofensores Sexuales” y se perfila como un mecanismo de prevención y transparencia orientado a la protección de la ciudadanía.