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La Aeronaval mantiene búsqueda de embarcación desaparecida en Bocas del Toro

La Aeronaval mantiene búsqueda de embarcación desaparecida en Bocas del Toro
La Aeronaval mantiene búsqueda de embarcación desaparecida en Bocas del Toro
Redacción Web
03 de octubre de 2026

El Servicio Nacional Aeronaval informó que mantiene la búsqueda de una embarcación con dos tripulantes a bordo, reportada como desaparecida desde el pasado 29 de septiembre en Bocas del Toro.

De acuerdo con la entidad, la embarcación zarpó desde Isla Bastimentos con destino a Isla de Pájaros. Este sábado continuaron las labores de búsqueda y localización mediante medios aeronavales.

Los equipos realizan patrullajes en el área de probabilidad establecida a través del análisis de deriva SAR, con el objetivo de ubicar la embarcación y a sus dos tripulantes.

El Senan hizo un llamado a la comunidad pesquera y a la ciudadanía en general para que, en caso de contar con información que pueda ayudar en la búsqueda, la reporten a la línea de emergencia 108.

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