La Aeronaval incauta 999 paquetes de presunta droga en operación en la zona portuaria del Pacífico

El Servicio Nacional Aeronaval informó la incautación de 999 paquetes de presunta sustancia ilícita durante una operación desarrollada en la zona portuaria del Pacífico, en la provincia de Panamá.

De acuerdo con el reporte oficial, la acción fue ejecutada por unidades de la Sección de Inteligencia Portuaria mediante labores de inteligencia, perfilamiento y verificación de contenedores. En ese proceso, se detectaron anomalías en el sello de seguridad de un contenedor que mantenía como ruta el Puerto de Charleston, en Estados Unidos, con trasbordo en Panamá y destino final el Puerto del Callao, en Perú.

Asimismo, la entidad detalló que, durante la diligencia de allanamiento y registro realizada en coordinación con el Ministerio Público, se contabilizaron 20 maletines con la presunta sustancia ilícita, la cual será sometida a los análisis correspondientes para determinar su naturaleza.

En ese contexto, la Aeronaval aseguró que esta operación forma parte de los esfuerzos permanentes para combatir el narcotráfico y reforzar la seguridad en el país. Y precisó que en lo que va del año 2026 se ha logrado la incautación de 25,561 paquetes de sustancias ilícitas, a través de 31 operaciones ejecutadas a nivel nacional.