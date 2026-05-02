La Aeronaval incauta 700 paquetes de presunta droga y captura a dos personas en Colón

El Servicio Nacional Aeronaval informó sobre la incautación de 700 paquetes de presunta sustancia ilícita, la aprehensión de dos ciudadanos masculinos y el decomiso de una embarcación, en una operación realizada al norte de Portobelo, provincia de Colón.

De acuerdo con la entidad, la acción se llevó a cabo en conjunto con la Procuraduría General de la Nación, como parte de las labores de patrullaje y control en aguas del Caribe panameño.

Asimismo, las autoridades indicaron que tanto los aprehendidos como la evidencia decomisada fueron puestos a órdenes de las instancias correspondientes para el debido proceso e investigación.