Juzgado de Colón mantiene demanda contra SERTV

Redacción | El Juzgado Primero Liquidador de Circuito Civil del Circuito Judicial de Colón rechazó un incidente de nulidad por falta de competencia promovido por la Sección Especializada en Asuntos Civiles y Jurisdicciones Especiales del Ministerio Público y determinó que continuará conociendo la demanda presentada por Discovering Panama Realty Inc. contra el Sistema Estatal de Radio y Televisión (SERTV).

La controversia surge de una demanda ordinaria de mayor cuantía mediante la cual la empresa reclama una indemnización de B/.1,197,330.40, además de intereses y gastos, por la presunta ocupación de parte de un terreno de su propiedad, ubicado en el sector de Santa Rita Arriba, corregimiento de Sabanitas, provincia de Colón.

De acuerdo con el documento, la indemnización responde a las afectaciones ocasionadas a la empresa demandante por la utilización del inmueble, donde fueron instaladas estructuras destinadas a la retransmisión de señales de radio, televisión, telefonía móvil e internet.

El proceso judicial fue promovido por Discovering Panamá Realty Inc. en el año 2017, luego de presentar una demanda por la ocupación de un globo de terreno de 1,350 metros cuadrados. Según el expediente, en ese predio diversas empresas privadas y entidades estatales instalaron antenas de telecomunicaciones sin contar con la autorización de la propietaria del inmueble.