Juez ordena prisión provisional por tentativa de homicidio contra policía

La Policía Nacional informó que el Juzgado de Garantías del Tercer Circuito Judicial de Panamá ordenó la detención provisional de dos personas investigadas por la presunta tentativa de homicidio doloso contra una unidad policial.

Según el reporte oficial, la medida cautelar fue aplicada conforme al artículo 224, numeral 10, del Código Procesal Penal, durante una audiencia celebrada recientemente.

El hecho ocurrió el pasado 21 de mayo en calle Los Pinos, corregimiento de Veracruz, donde una unidad policial resultó herida con arma de fuego.

La Policía Nacional señaló que continuará desarrollando acciones operativas para garantizar la seguridad ciudadana y llevar ante la justicia a quienes infrinjan la ley.