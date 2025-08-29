Juez impone reporte periódico a exdirector de AIG Luis Oliva

El Juzgado de Garantías impuso medidas cautelares que incluyen reporte periódico y prohibición de salida del país al exdirector de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), Luis Oliva como parte de la investigación por presuntos delitos cometidos en el marco del caso Vale Digital.

De acuerdo con la decisión judicial, a Oliva se le impuso reporte periódico los días 14 y 28, además del impedimento de salida del país.

Los investigados enfrentan cargos por la presunta comisión de peculado, corrupción de servidores públicos y asociación ilícita para delinquir, relacionados con supuestas irregularidades en el manejo de la Plataforma Integradora de Medios de Pago del Estado, utilizada para la distribución de subsidios sociales durante la pandemia de Covid-19.

La Fiscalía Anticorrupción anunció que apelará las medidas cautelares impuestas a dos de los tres imputados, al considerar que no son proporcionales a la gravedad de los delitos investigados, que implican posibles actos de corrupción en la administración de recursos públicos destinados a programas sociales.