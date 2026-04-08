Juez declaró legales las aprehensiones de bienes y cuentas bancarias del exdirector de Pandeportes

El juez de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Carmelo Zambrano, declaró legal la aprehensión de bienes muebles e inmuebles, así como de cuentas bancarias vinculadas al exdirector de Pandeportes, Héctor Brands, y a otras personas investigadas por la presunta comisión de delitos contra la administración pública y el patrimonio económico.

Durante la audiencia de control posterior, el juez avaló las medidas cautelares reales solicitadas por el Ministerio Público, al considerar que guardan relación con las investigaciones en curso por presunto enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales. No obstante, también ordenó levantar las medidas sobre aquellos bienes que no presentan vinculación directa con el proceso.

El Ministerio Público estuvo representado por la fiscal Lizzie Bonilla, mientras que la defensa técnica de los imputados estuvo a cargo de los abogados particulares Víctor Orobio, Holanda Polo y David Bowen, este último en calidad de abogado sustituto.

Este proceso se origina a partir de un informe de auditoría forense elaborado por la Contraloría General de la República, el cual detalla un presunto incremento patrimonial injustificado por parte del exdiputado y exdirector de Pandeportes durante el periodo comprendido entre 2021 y 2024.