Juez declara ilegal la aprehensión de exalcalde de La Chorrera, audiencia continúa

Un Juez de Garantías declaró ilegal la aprehensión del exalcalde de La Chorrera, Tomás Velásquez, y del exingeniero municipal, Adriano Ferrer, así lo confirmó la oficina de prensa del Órgano Judicial. La determinación se dio durante la fase inicial de la audiencia de control, luego de que ambos fueran detenidos el pasado jueves.

El proceso judicial continúa vigente a pesar de la decisión sobre la aprehensión. Según informó el Órgano Judicial, la audiencia programada para hoy, 24 de abril de 2026, aún no ha concluido.

Ambos exfuncionarios son señalados por la presunta comisión de delitos contra la administración pública, específicamente en la modalidad de peculado.

Las investigaciones preliminares apuntan a una lesión patrimonial de $120,000 en perjuicio del municipio, relacionada con irregularidades en el proyecto “Hogar Feliz”, un asilo para ancianos en Potrero Grande.

Según el expediente, los desembolsos a la empresa encargada de la obra se efectuaron en cuatro partidas. El acto de audiencia sigue su curso tras decretarse varios recesos.