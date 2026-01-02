Jueces Comunitarios tomaron posesión de sus cargos

Este viernes, 2 de enero, más de 150 jueces comunitarios de las diversas provincias del país, firmaron el acta de toma de posesión para ocupar sus cargos, durante un acto realizado en el Palacio de Gobierno en el Casco Antiguo.

La ministra de Gobierno Dinoska Montalvo les expresó que “deseamos ser un modelo de gestión de despacho y que los jueces comunitarios sean los que resuelvan los problemas comunitarios para que se sienta ese control y la presencia en las comunidades”.

Señaló que “hay que poner orden en los corregimientos para darle esa tranquilidad y seguridad a la población que desean ser atendidas. Estaremos realizando durante estos tres primeros meses de este año, los recorridos en los juzgados comunitarios para que se note los cambios y transformación de la justicia comunitaria”.

Mitzury Ortega de García, juez comunitaria de Llano Grande, distrito de la Pintada, provincia de Coclé indicó que “se siente orgullosa porque fueron tomados en cuenta por el Mingob para tomar posesión por un período de seis meses como lo establece la ley”

Indicó que “seguirá velando por la seguridad de la comunidad y continuar resolviendo los casos de conflictos que exponen las personas de manera pacífica y de buena fe”.

Para Emilsa Espinosa, del corregimiento de Santo Domingo y Santa Marta, distrito de Bugaba, provincia de Chiriquí, esta labor que ha realizado la ministra es importante porque la función que ejercen los jueces comunitarios debe ser pacífica para poder resolver los conflictos, reine la paz y la tranquilidad entre los habitantes.

Esta escogencia que se llevó a cabo dijo Espinosa, “permitirá la integración de otros jueces para que aborden la justicia comunitaria que requiere una pronta solución y atención inmediata para que no sobrepase a otras instancias legales”.

La Ley 467 de 2025, del 24 de abril de ese año que subroga la Ley 16 de 2016, instituye la Justicia Comunitaria, atribuye al Mingob, la organización y funcionamiento de la jurisdicción especial de justicia comunitaria de paz, de manera progresiva a nivel nacional.