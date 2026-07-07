José Emilio Moreno es proclamado como rector de la Universidad de Panamá

La Universidad de Panamá culminó oficialmente su proceso electoral con la proclamación del doctor José Emilio Moreno Ramos como rector electo para el período 2026-2031, informó el Organismo Electoral Universitario (OEU).

“Somos el rector electo de todos los universitarios y, por lo tanto, trabajaremos de forma institucional, tal como debe hacerlo un rector. De tal manera que siempre pensamos en el bienestar de nuestra institución; ya debemos pensar como universidad. En este momento hay que buscar la unión. Así como nuestra nómina se llama Unidos por la UP, nosotros tenemos que dar el ejemplo; la unidad debe imperar en la universidad, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo. Esa va a ser nuestra meta: buscar la unidad de todos los universitarios, pues una universidad unida es más fuerte, tiene más fortaleza y es a lo que todo universitario debe aspirar”, manifestó el rector electo durante el acto oficial.

De acuerdo con el reporte oficial, el proceso cerró con la revisión minuciosa de las 200 mesas y sus respectivas actas, debidamente registradas junto al padrón electoral. Tomando en cuenta el voto ponderado que rige en la institución (60% para el sector docente, 30% para el sector estudiantil y 10% para el sector administrativo), se emitieron un total de 30,659 votos por parte de los tres estamentos de la Universidad de Panamá.

Según los informes oficial, José Emilio Moreno alcanzó el 55.642% de los votos, seguido de Migdalia Bustamante con el 19.865%, César García con el 12.623%, Denis Chávez con el 5.217%, Roberto A.H. Chong con el 2.183% y Corina Pérez con el 0.425%.

Del total de votos emitidos, se contabilizaron 1,425 votos nulos y 267 votos en blanco, lo que dejó un total de 28,967 votos válidos.