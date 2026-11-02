Jornada odontológica conjunta entre Panamá y Estados Unidos beneficia a residentes de San Miguelito

Residentes de San Miguelito están recibiendo atención odontológica gracias al trabajo conjunto entre personal médico de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y del Ministerio de Salud en el Policentro de Salud de San Isidro, según un comunicado de la Embajada de los Estados Unidos en Panamá.

La iniciativa permite ampliar el acceso a los servicios de salud bucal para la comunidad y fortalece la preparación médica de los equipos participantes, en un esfuerzo coordinado que beneficia directamente a la población, informó la diplomacia estadounidense.

Esta labor forma parte de la “cooperación ampliada en materia de seguridad”, orientada a fortalecer la colaboración bilateral y la capacidad de respuesta médica entre ambas naciones.