Jornada de entrenamiento enfocado en técnicas de rapel y rescate

La Autoridad Aeronáutica Civil (AAC), a través del Servicio de Búsqueda y Salvamento (SAR), participó en una jornada de entrenamiento operacional interinstitucional enfocada en técnicas de rapel y rescate, con el propósito de fortalecer la preparación y capacidad de respuesta de los equipos que intervienen ante emergencias y accidentes aeronáuticos.

El ejercicio se desarrolló en la Torre de Infantería del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) y reunió a rescatistas de la AAC, unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá y rescatistas del SENAN.

Durante la jornada se realizaron prácticas de rapel en sus diferentes modalidades, permitiendo a los participantes reforzar destrezas, intercambiar experiencias y trabajar de manera conjunta bajo escenarios que requieren coordinación, precisión y una respuesta rápida y segura.

Uno de los principales objetivos del entrenamiento fue fortalecer la integración interinstitucional y estandarizar los procedimientos de rescate, de manera que los distintos equipos puedan actuar de forma coordinada y efectiva ante una eventual emergencia o accidente relacionado con las operaciones aeronáuticas.

* Fuente: Autoridad Aeronáutica Civil