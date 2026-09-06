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Jefes de las 11 zonas regionales de Bomberos culminan curso de gerencia estratégica

Jefes de las 11 zonas regionales de Bomberos culminan curso de gerencia estratégica
ML | Jefes de zonas regionales.
Redacción Web
06 de septiembre de 2026

Los jefes de las 11 Zonas Regionales del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá culminaron un curso de alto nivel enfocado en gerencia estratégica y gobernanza, tras dos semanas de capacitación.

Según el reporte oficial, durante el programa los participantes abordaron temas relacionados con la gestión operativa y administrativa, asuntos jurídicos, recursos humanos y aspectos legales vinculados con la labor bomberil y la gestión pública.

La capacitación también incluyó herramientas para el manejo estratégico de medios de comunicación y redes sociales, además de contenidos sobre protocolo y ceremonial.

El objetivo del programa fue: fortalecer las competencias técnicas y gerenciales de los responsables de las distintas zonas regionales, con énfasis en liderazgo, gestión institucional y comunicación.

Al finalizar el curso, los participantes recibieron certificados de participación como constancia de la formación recibida.

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