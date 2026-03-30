JD de la CSS busca fondos para financiar plan de retiro voluntario

Los miembros de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social (CSS) aprobaron solicitar al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) una partida de $150 millones para iniciar el Plan de Retiro Voluntario para funcionarios de la institución, así lo confirmó el presidente de la junta, Ricardo Sotelo.

“Lo único que hemos podido avanzar es la aceptación por parte de la Junta Directiva de la solicitud de la partida al MEF. Eso requiere como seis pasos más”, manifestó Sotelo.

Respecto a los detalles del plan, sobre quiénes pueden aplicar, requisitos y demás, Sotelo indicó que todavía no se tienen, porque falta afinar muchas cosas, y también dependerá si se les aprueban los dineros. “Si todo prospera y conseguimos la partida y todo camina, pues entonces procederíamos a hacer el reglamento respectivo de cómo debería funcionar”, explicó.

De acuerdo con el presidente de la JD, la solicitud al MEF se realizó a inicios del mes de marzo del año en curso, por lo que esperan la respectiva respuesta.

De concretarse, está no sería la primera vez que se aplica el programa, en la pasada administración se ejecutó bajo un decreto.

La Junta Directiva de la CSS está compuesta por 11 directivos principales que representan distintos sectores de la nación, empleadores, trabajadores, servidores públicos, pensionados, profesionales y técnicos de la salud, así como el sector gubernamental; cada uno con su respectivo suplente.