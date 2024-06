Jaime Fernández es designado como director de la Policía Nacional

El presidente electo José Raúl Mulino designó a Jaime Fernández R. como director de la Policía Nacional (PN).

Según el reporte de la secretaría del presidente electo “Fernández es graduado de Ingeniería Industrial de la Universidad Santa María la Antigua. Tiene una maestría en ingeniería industrial de The University of Louisville; Key Executive Program International de London Business School (LBS); y Elevating Finance and Operation de University of Pennsylvania”.

En su vida profesional se ha desempeñado como presidente y gerente general CPS Seguros, S.A.; socio fundador y director Llano Sánchez Solar Power; socio fundador - director Comité de Crédito de Capital Bank; director de AFTA - Insurance Services, S.A.; socio fundador y director general de FLYTRIP / Arrendamientos Aéreos.

Además, es miembro de la Junta Directiva del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) y director de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Colón.