Israel celebró su día de independencia

ML | La Embajada de Israel en Panamá conmemoró el 78° aniversario de la independencia del Estado de Israel con una recepción oficial, que reunió a altas autoridades del país, miembros del cuerpo diplomático, líderes empresariales y representantes de la comunidad judía e invitados especiales.

El acto fue presidido por el embajador de Israel en Panamá, Mattanya Cohen, quien destacó los avances del Estado de Israel en áreas como innovación, tecnología, medicina, agricultura y ciberseguridad.

En su intervención, resaltó además la presencia de la tecnología israelí en la vida cotidiana de millones de personas alrededor del mundo.

Cohen también subrayó la importancia de la relación bilateral entre Panamá e Israel, a la que calificó como una amistad histórica basada en la cooperación, el respeto mutuo y los valores compartidos.