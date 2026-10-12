ISGroup afirma que entregó 28 mil laptops

ML | Unas 28,585 computadoras portátiles equipadas con inteligencia artificial han sido entregadas al Ministerio de Educación (MEDUCA) por ISGroup, como parte del proyecto tecnológico para docentes del sector público, según confirmó la empresa panameña.

En un comunicado, la compañía afirmó que los equipos, respaldados por trece actas de recibido conforme y con especificaciones técnicas revisadas por las dependencias estatales, disponen de 512 GB de almacenamiento total, divididos en un SSD interno de 256 GB para el sistema operativo y una tarjeta microSD de 256 GB para materiales educativos, además de procesadores Intel y de herramientas avanzadas de Microsoft.