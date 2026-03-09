Investigan supuesto abuso policial durante patrullaje en Bocas del Toro

Este lunes 9 de marzo la Policía Nacional informó que la Dirección de Responsabilidad Profesional (DRP) ha iniciado una investigación en relación con un hecho ocurrido en el sector de Empalme, provincia de Bocas del Toro, donde residentes denuncian un supuesto abuso durante una acción policial.

Según los reportes, el hecho se registró en la madrugada del domingo 8 de marzo, cuando unidades policiales realizaban patrullajes por veredas del sector. Durante el recorrido, varios sujetos al notar la presencia policial emprendieron la huida e ingresaron a una residencia.

"Posteriormente, soltaron un canino (pitbull) contra las unidades y las atacaron con objetos contundentes, por lo que los agentes utilizaron los niveles de fuerza permitidos para garantizar su seguridad", según un comunicado de la Policía.

Agregaron que, "de comprobarse alguna conducta que contravenga la ética profesional, se aplicará lo establecido en el reglamento disciplinario correspondiente para imponer la sanción que proceda".

La Policía Nacional reiteró que "no tolerará actos que empañen el buen nombre de la institución encargada de salvaguardar la seguridad y la integridad de los ciudadanos".