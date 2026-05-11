Investigan crimen ocurrido la madrugada de este lunes en El Crisol

La Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía de San Miguelito informó que inició una investigación por un homicidio registrado en la madrugada de este lunes, 11 de mayo, en el sector de El Crisol, distrito de San Miguelito.

De acuerdo con la información preliminar divulgada por la Procuraduría General de la Nación, fiscales y unidades de investigación se trasladaron al lugar de los hechos para realizar las diligencias correspondientes y recabar indicios que permitan esclarecer el crimen.

El hecho provocó un gran congestionamiento vehicular en la avenida Domingo Díaz, debido al acordonamiento del área y las labores realizadas por las autoridades en la escena.