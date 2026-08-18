Investigación por concesión portuaria supera los 360 tomos; esperan ampliación de auditoría

La Fiscalía Superior de Causas de Alta Complejidad mantiene una investigación contra una empresa que tenía una concesión portuaria.

El expediente ya supera los 360 tomos y está pendiente de recibir una ampliación de auditoría solicitada por el Ministerio Público (MP). Según un comunicado de la Procuraduría General de la Nación, la investigación incluye actos procesales, análisis técnicos y asistencias internacionales.

La ampliación de auditoría fue requerida como un insumo adicional y aún no ha sido recibida.“Ese documento constituye un elemento necesario para la investigación. El proceso continúa mientras se desarrollan las diligencias correspondientes”, indicó la institución.

La Procuraduría también aclaró el alcance de su función. Señaló que le corresponde la investigación penal, mientras que al Órgano Judicial, a través de los jueces de Garantías y de Juicio, le compete decretar medidas cautelares, detenciones provisionales, arrestos domiciliarios y emitir sentencias.

Sobre los operativos de aprehensión, la entidad sostuvo que se ejecutan conforme a la ley y con apoyo de la Policía Nacional, y que los jueces de Garantías verifican la legalidad de cada actuación.

La Procuraduría defendió que el caso debe tramitarse con rigor. “La rapidez no puede sustituir el rigor, la objetividad, la transparencia y el cumplimiento de las reglas y etapas procesales del sistema penal”, afirmó.