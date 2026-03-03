Invasores en los aeropuertos

A.Rodríguez | El director de la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC), Rafael Bárcenas, informó que la entidad está enfocada en reducir la presencia de invasores dentro de los perímetros, aeroportuarios especialmente en terminales donde el problema es recurrente.

En este sentido Bárcenas destacó que el aeropuerto donde más invasiones existe en la actualidad es el de Bocas del Toro. “Esta situación compromete tanto la seguridad de las operaciones aéreas como la integridad de quienes transitan de forma indebida por el área”, dijo.

Sin embargo el capitán aclaró que, “como entidad no podemos reducir los invasores en áreas aledañas, lo que podemos hacer es mitigar la situación mediante el trabajo con la comunidad, identificar sus necesidades y procurar soluciones gubernamentales para los moradores que habitan cerca de los aeropuertos”.

En cuanto a las personas que entran a la pista, afirmó que “la entrada y salida de un aeropuerto es un área restringida, esto tiene que cesar, porque solamente causará accidentes”.