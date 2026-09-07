Intento de asalto a vehículo blindado en Marbella termina en balacera

Un intento de asalto a un vehículo blindado que se encontraba en las inmediaciones de Banco General, en Marbella, provocó una balacera la noche de este lunes, 7 de septiembre.

Voceros de la Policía Nacional confirmaron a Metro Libre que se trató de un intento de asalto a un vehículo blindado. Durante la huida, los sospechosos se volcaron en el primer automóvil que utilizaban para escapar y posteriormente continuaron la fuga a bordo de un taxi.

Según la información preliminar, el taxi aparentemente formaba parte del equipo de vigilancia utilizado por los delincuentes para apoyar el asalto.

Vecinos del sector captaron en video el momento en que los sospechosos se daban a la fuga a bordo del taxi, luego de que se produjera el intercambio de disparos.

Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar la identidad de los involucrados y esclarecer cómo se desarrolló el intento de asalto.