Instalan nueva compuerta en la potabilizadora de Chilibre para garantizar la calidad del agua

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que culminó con éxito la instalación de la nueva compuerta inferior en la toma de agua cruda de la potabilizadora de Chilibre. Explicaron que este proyecto busca reforzar la seguridad y la calidad del suministro de agua potable ante el incremento de los niveles del Lago Alajuela, provocado por las lluvias recientes.

Para la instalación de la compuerta, las operaciones de la potabilizadora se suspendieron desde las 10:00 p.m. del sábado, 16 de agosto y se espera que el sistema de agua regrese a la normalidad en la mañana de este domingo, 17 de agosto. Durante este periodo, se activaron operativos de abastecimiento de agua en hospitales y centros médicos.

De la entidad manifestaron que, con esta mejora, se asegura la correcta operación de la potabilizadora y se protege a la población de posibles afectaciones en el servicio.