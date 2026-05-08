“Inseguridad” en zonas céntricas de la ciudad

a.RODRÍGUEZ | Las principales zonas de la ciudad capital se han convertido en puntos donde los delincuentes aprovechan para atacar a las personas que transitan, según reportes. Uno de los casos más recientes ocurrió el pasado 5 de mayo, cuando una pareja que caminaba por la Avenida Balboa fue víctima de un robo.

Ante la situación, José Hurtado, subcomisionado de la Policía Nacional, indicó que “el estamento de seguridad ha redoblado la vigilancia con unidades vehiculares y unidades ciclistas con el fin de salvaguardar a los ciudadanos”.

En tanto Armando King, director del Servicio de Protección Institucional (SPI), detalló que “se han integrado 350 unidades de terreno adicionales al servicio operativo diario dentro del área de nuestras operaciones, para reforzar la presencia institucional y garantizar la seguridad de nacionales y extranjeros que visitan el área turística del Casco Antiguo y la Cinta Costera”.