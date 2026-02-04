Inician las obras del nuevo edificio del ION en la Ciudad de la Salud

El presidente de la República, José Raúl Mulino, dio inicio oficial a las obras del nuevo edificio del Instituto Oncológico Nacional (ION), en la Ciudad de la Salud, este miércoles.

Durante el acto, el mandatario panameño expresó que “estamos empezando a construir una estructura de calidad. Descubrimos que la mayoría de los pacientes del ION eran del Seguro Social y era importante unificar los servicios. Este proyecto fortalecerá la atención especializada contra el cáncer en el país”.

“Sé que la empresa tiene un contrato de 26 meses, pero pedí se concluya lo más pronto posible”, agregó Mulino.

Este importante proyecto es realizado con una inversión de: B/. 72 millones y tiene un plazo de ejecución de 26 meses, explicó el ministro de Salud Fernando Boyd Galindo.

El edificio de 9 niveles y 19,670 m² de infraestructura contará con 92 consultorios en más de 15 especialidades. Boyd Galindo, explicó que la obra, además, tendrá sala de quimioterapia con 80 sillones y 6 camas.