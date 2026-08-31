Informe final sobre la equiparación salarial para jubilados se entregará el miércoles

La mesa técnica encargada de evaluar la viabilidad del Proyecto de Ley 491, que crea un fondo para la equiparación de los ingresos de jubilados y pensionados cuyo monto sea inferior a B/. 600.00, acordó entregar su informe final el próximo miércoles 2 de septiembre.

Con la presentación de este documento, el pleno legislativo podrá reanudar la discusión en tercer debate del proyecto, el cual se encuentra actualmente suspendido. Así lo anunció la diputada Graciela Hernández, presidenta de la mesa técnica y proponente de la norma, quien explicó que el debate fue suspendido a petición del pleno para someter el texto a un proceso de consultas con los sectores involucrados.

Asimismo, detalló que en la penúltima sesión de trabajo se acordó solicitar formalmente el levantamiento de dicha suspensión para continuar con su trámite.La reunión contó con la participación de representantes de diversas asociaciones y coordinadoras de jubilados y pensionados de todo el país, quienes expusieron sus consideraciones sobre el impacto del proyecto.

De igual forma, asistieron delegados de la Contraloría General de la República y del Banco Nacional de Panamá para escuchar los planteamientos de las agrupaciones y aportar su visión técnica, según informó la Dirección de Comunicación Institucional de la Asamblea Nacional.

De acuerdo con la diputada Hernández, la conformación de esta mesa respondió a un acuerdo de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional y a la aprobación del pleno, con el objetivo de lograr un consenso entre las entidades gubernamentales y las organizaciones de jubilados.

La parlamentaria señaló además que durante las jornadas de consulta se recibieron múltiples propuestas que podrían modificar el esquema de financiamiento del fondo planteado originalmente.