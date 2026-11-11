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Incendio afecta vivienda utilizada como cuartos de alquiler en David

Incendio afecta vivienda utilizada como cuartos de alquiler en David
ML | Bomberos atienden el sinestro en una vivienda en David.
Redacción Web
11 de noviembre de 2026

Un incendio afectó una vivienda que funcionaba como cuartos de alquiler en el sector de La Juventud-El Alba, en David, provincia de Chiriquí.

La emergencia fue atendida por unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la Zona Regional de Chiriquí, quienes lograron controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara a otras áreas.

Según informó el Cuerpo de Bomberos, el siniestro ocasionó daños en dos dormitorios, el baño y la cocina.

Tras controlar el incendio, los bomberos realizaron una inspección en el inmueble para descartar otros riesgos.

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