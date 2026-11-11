Incendio afecta vivienda utilizada como cuartos de alquiler en David

Un incendio afectó una vivienda que funcionaba como cuartos de alquiler en el sector de La Juventud-El Alba, en David, provincia de Chiriquí.

La emergencia fue atendida por unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la Zona Regional de Chiriquí, quienes lograron controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara a otras áreas.

Según informó el Cuerpo de Bomberos, el siniestro ocasionó daños en dos dormitorios, el baño y la cocina.

Tras controlar el incendio, los bomberos realizaron una inspección en el inmueble para descartar otros riesgos.