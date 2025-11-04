Incautan subametralladora en Colón

Unidades de la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, lograron la incautación de una subametralladora con municiones sin detonar y la aprehensión de un ciudadano presuntamente vinculado con el arma, en la provincia de Colón.

La diligencia que condujo a este hallazgo se realizó mediante un allanamiento y registro llevado a cabo en el edificio multifamiliar La Feria, ubicado en el sector Los Lagos del corregimiento Cristóbal Este.

El sujeto aprehendido, junto con los indicios recolectados, será puesto a órdenes de las autoridades correspondientes para los trámites legales pertinentes.

La Policía Nacional reafirmó su compromiso de mantener operativos constantes contra la criminalidad, como parte de las estrategias enmarcadas dentro del Plan Firmeza a nivel nacional, buscando garantizar la seguridad y la paz en la comunidad colonense.