Incautan más de 11 mil municiones de fusil ocultas en tanques plásticos en Portobelo

Un total de 11,402 municiones calibre 5.56 para fusiles M4 fueron incautadas durante un operativo realizado en el distrito de Portobelo, provincia de Colón, donde el material se encontraba oculto dentro de siete tanques plásticos.

El hallazgo se produjo durante una acción coordinada entre unidades de la Unidad Táctica de Operaciones Antidrogas (UTOA) y el Ministerio Público, como parte de los operativos desarrollados en la provincia para combatir actividades delictivas.

De acuerdo con la información suministrada por la Policía Nacional, las municiones se encontraban meticulosamente almacenadas y ocultas en los recipientes plásticos.

Tras el procedimiento, tanto los indicios como el material incautado fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales competentes, que deberán adelantar las investigaciones para determinar su procedencia y destino.

Las autoridades mantienen los operativos preventivos y las acciones de inteligencia en la provincia de Colón con el objetivo de detectar y evitar la circulación de armas, municiones y otros elementos vinculados a actividades delictivas.