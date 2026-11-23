Un total de 600 paquetes de presunta sustancia ilícita fueron decomisados en un contenedor localizado en una zona portuaria del Caribe, en la provincia de Colón, informó el Servicio Nacional Aeronaval (Senan).

De acuerdo con la entidad, el contenedor procedía de Guayaquil, Ecuador, tenía previsto hacer transbordo en Amberes, Bélgica, y su destino final era Londres, Reino Unido.

La incautación se produjo durante acciones de control del tráfico ilícito marítimo y portuario. En coordinación con la Fiscalía de Drogas de Colón y Guna Yala, las unidades aeronavales realizaron una diligencia de allanamiento y registro, en la que ubicaron los 600 paquetes, cuya sustancia está pendiente de determinar.

El Senan informó que, en lo que va de 2026, ha decomisado 65,868 paquetes de sustancias ilícitas mediante 104 operaciones.