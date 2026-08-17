Incautan 413 paquetes con presunta droga en un puerto del Atlántico

Un total de 413 paquetes con presunta droga fueron incautados dentro de un contenedor en un puerto del Atlántico, durante un operativo realizado por la Dirección Nacional Antidrogas y la Unidad Táctica Antidrogas de la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público.

De acuerdo con la información suministrada por la Policía Nacional, el contenedor mantenía una trazabilidad con Estados Unidos como origen, Panamá como punto de trasbordo y Lituania como destino final.

La sustancia ilícita fue localizada durante las acciones de control desarrolladas en el sector portuario.