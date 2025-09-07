Incautan 39 paquetes de presunta droga en puerto del Pacífico

La Fiscalía de Drogas de la Procuraduría General de la Nación, en conjunto con la Policía Nacional, incautó 39 paquetes con presunta sustancia ilícita en un puerto del Pacífico.

El cargamento fue hallado dentro de un contenedor procedente de Marruecos, con tránsito por Panamá y destino final en Nueva Zelanda.

El descubrimiento se realizó durante inspecciones rutinarias y aleatorias que se llevan a cabo en estos puertos.

Tras el hallazgo, se procedió a un allanamiento y registro del contenedor, confirmando la presencia de los 39 paquetes de presunta droga.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar los responsables del envío y los posibles vínculos con redes de tráfico internacional.