Incautan 30 paquetes de droga ocultos en sistema de refrigeración de un contenedor en Colón

Un total de 30 paquetes de presunta droga fueron encontrados ocultos en los paneles del sistema de refrigeración de un contenedor en una zona portuaria de Colón, durante una operación del Servicio Nacional Aeronaval (Senan).

De acuerdo con el Senan, el contenedor había salido del puerto de Paita, en Perú, y tenía como destino final Amberes, Bélgica, con transbordo en Panamá.

El hallazgo se produjo durante labores de perfilamiento y verificación de carga en instalaciones portuarias. Tras detectar los paquetes sospechosos, las unidades aeronavales coordinaron con la Fiscalía de Drogas de Colón y la comarca Guna Yala las diligencias de allanamiento y registro.

La Aeronaval informó que, en lo que va de 2026, ha decomisado 64,749 paquetes de sustancias ilícitas en 101 operaciones antidrogas.