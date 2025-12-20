Incautan 251 paquetes de droga en el Puente Centenario

La Policía Nacional (PN) informó de la incautación de 251 paquetes de presunta sustancia ilícita durante un operativo realizado a la altura del Puente Centenario, donde una persona fue aprehendida.

Destallaron desde la institución que la acción policial se desarrolló tras una alerta ciudadana por una colisión vehicular. Al acudir al sitio, las unidades atendieron el accidente y, durante la verificación del automóvil involucrado, ubicaron ocho bultos que contenían la presunta droga en su interior.

El vehículo, la persona aprehendida y los indicios fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes, para dar inicio a los trámites legales correspondientes, reveló la PN.

La Policía Nacional resaltó que estos resultados forman parte de los operativos “Fin de Año Seguro 2025”, que se mantienen activos a nivel nacional con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana y garantizar la convivencia pacífica.