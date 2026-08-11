Inauguran en Panamá el Foro de la Coalición contra los Cárteles de las Américas

El ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, inauguró este martes en la ciudad de Panamá el Foro de la Coalición contra los Cárteles de las Américas (A3C), evento que reúne a representantes de 19 países de la región. Durante su intervención, el titular instó a transformar la cooperación diplomática en operativos concretos contra el crimen organizado y el narcotráfico.

“Debemos pasar del discurso político a la acción conjunta”, señaló Ábrego. Asimismo, advirtió que la coalición tiene la oportunidad de convertirse en un mecanismo eficaz para desarticular las finanzas criminales y proteger a las comunidades, al tiempo que recalcó que “ningún país puede enfrentar solo una amenaza que no reconoce fronteras”. El ministro destacó además que Panamá se suma a esta alianza respaldado por los resultados del Plan Firmeza, estrategia orientada a fortalecer el control territorial y la capacidad operativa del país.

Como ejemplo de cooperación regional, Ábrego detalló los avances en materia migratoria: entre 2021 y 2024 se registraron 1.2 millones de tránsitos irregulares, mientras que en 2025 la cifra descendió a 1,091 personas que lograron cruzar y fueron devueltas a sus países de origen. En lo que va de 2026, el registro se ubica en 300 migrantes.

En el foro también participó el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Francis Donovan, quien afirmó que la coalición debe operar como una organización funcional enfocada en resultados medibles para combatir la delincuencia. Donovan agradeció el respaldo a la iniciativa y la disposición de Panamá para servir como sede del encuentro.

La cita, que se desarrolla de manera paralela al ejercicio Panamax 2026, cuenta con la participación de Argentina, Bahamas, Belice, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Trinidad y Tobago, y Perú.