Inauguran el Instituto de la Salud de los Trabajadores Dr. Francisco Díaz Mérida

Este viernes, 19 de septiembre, fue inaugurado el Instituto de la Salud de los Trabajadores Dr. Francisco Díaz Mérida.

Se trata de una instalación de la Caja de Seguro Social (CSS) dedicada a la salud ocupacional y que también concentrará diversos servicios de atención al asegurado.

“Inaugurar este Instituto deja claro que el gobierno de José Raúl Mulino Quintero no deja sus compromisos a medias. Obra iniciada, obra terminada, y en este caso, terminar las obras heredadas es una responsabilidad que nos complace cumplir, sin egoísmos ni en busca de aplausos”, expresó la viceministra de la Presidencia, Virna Luque, quien asistió al acto en representación del mandatario.

El nuevo instituto, que está ubicado en Calidonia, donde se erguía el edificio conocido como Renta 5, ofrece a los trabajadores servicios de ortopedia, medicina física y rehabilitación, neumología, cardiología, oftalmología, dermatología, otorrinolaringología y medicina ocupacional.

En sus 10 pisos, cuenta con un centro de rehabilitación para el trabajo y readaptación profesional, un centro especializado en medicina del trabajo y una sección de química analítica y toxicología.

Además, tiene equipos de resonancia magnética, de tomografía computarizada y laboratorios de salud ocupacional. “Es un instituto destinado a abordar, de la mejor manera, la responsabilidad que el Estado tiene con los trabajadores: la atención que merecen, que se ganan cada día en que, con su fuerza laboral, ayudan a construir esta hermosa nación”, recalcó Luque.

El director general de la CSS, Dino Mon, reforzó esta idea señalando que este espacio “será referente nacional en prevención de riesgo, diagnóstico oportuno y tratamiento especializado”.

“Este instituto es el centro desde donde se instrumentarán todas las estrategias de salud ocupacional para el país. Desde aquí integraremos programas que llegarán a cada provincia, a cada empresa y a cada centro de trabajo”, destacó Mon.

El director agradeció al presidente Mulino el apoyo a la CSS para lograr este nuevo hito en la medicina ocupacional.

“Gracias por recordarnos siempre que la salud no se mide con camas, no se mide con edificios o máquinas, sino en el trato humano que damos a cada persona. Gracias por recordarnos que detrás de cada tramo, de cada expediente, de cada pensión, hay un ser humano que merece respeto y merece esperanza”, señaló Mon.

Además de los servicios de salud, la CSS trasladará a este nuevo instituto diversas oficinas: la Dirección Ejecutiva Nacional de Prestaciones Económicas, actualmente en el Edificio Bolívar; el Departamento de Gestión y Traslado de Pacientes, hoy en Los Mosqueteros; y las agencias de Vía España y Parque Lefevre.

También serán trasladadas a esta sede las coordinaciones y programas nacionales de salud, actualmente en el edificio Bolivín; las oficinas de la Dirección Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional y Coordinación de Hemodiálisis; la Dirección Ejecutiva Nacional de Atención al Asegurado y las comisiones médicas calificadoras, que hoy se ubican en el Nikos Café de la vía Ricardo J. Alfaro.

El edificio lleva el nombre del doctor Francisco Díaz Mérida, pionero y padre de la salud ocupacional en Panamá cuya trayectoria y legado fueron objeto de agradecimiento y homenaje por la viceministra Luque y el director Mon.