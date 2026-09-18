Inauguran el Anillo Hidráulico Este con capacidad de almacenamiento de 14 millones de galones

El presidente de la República inauguró este viernes el Anillo Hidráulico Este, una infraestructura estratégica orientada a garantizar el suministro de agua potable de forma sostenida a más de 500 mil habitantes. El acto oficial se llevó a cabo en el sector de María Henríquez, en La Cabima, donde se ubica un nuevo tanque de reserva con capacidad para 7 millones de galones, consagrado como el segundo más grande a nivel nacional.

El sistema asegura el almacenamiento y la distribución de 14 millones de galones de agua potable mediante cinco grandes tanques de reserva y 55 kilómetros de tuberías. Entre sus componentes más relevantes destaca una línea expresa de 10 kilómetros que se extiende desde Villa Lobos, en Pedregal, hasta Altos de Tocumen, la cual fue interconectada este año con la red existente.

Durante la entrega, celebrada ante cientos de pobladores que durante años padecieron un suministro irregular o inexistente, el mandatario agradeció la paciencia y la confianza depositadas en la gestión gubernamental. “Con este conjunto de obras, el sector Este tendrá mucha más agua disponible, y lo hacemos de forma razonable, seria y planificada”, afirmó el gobernante, al recordar que durante años la población fue objeto de promesas incumplidas.

Por su parte, el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, señaló que la obra evidencia lo que es posible alcanzar mediante la planificación, la capacidad técnica y la articulación institucional, al tiempo que exhortó a que se convierta en un símbolo de bienestar para las generaciones presentes y futuras. Asimismo, el presidente añadió que este modelo se replicará en las regiones de Azuero, Chiriquí y Panamá Oeste, e hizo un llamado a residentes, empresas e instituciones para hacer un uso responsable del recurso hídrico.

El director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), Antonio Tercero González, detalló que el Anillo Hidráulico Este constituye un proyecto integral de conducción y almacenamiento que fortalece la capacidad del sistema para transportar, regular y disponer del recurso de manera eficiente desde María Henríquez hasta Tanara de Chepo. Adicionalmente, la entidad ejecuta la rehabilitación de las plantas potabilizadoras de Pacora, Cabra 1, Cabra 2 y Chepo, junto con diversas optimizaciones en acueductos locales.

Finalmente, la directora del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades), Azihra Valdés, expresó su reconocimiento a los 270 trabajadores que hicieron posible la ejecución del proyecto y destacó que una obra pública se mide por las oportunidades que genera y las vidas que transforma. “Hacia allá va nuestro compromiso”, enfatizó la funcionaria.