INADEH y Despacho de la primera Dama avanzan en la creación del primer centro técnico inclusivo del país

La primera Dama de la República, Maricel de Mulino, destacó que trabaja junto a la directora del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH), Yajaira Pitti, en el desarrollo del primer centro técnico inclusivo de Panamá, un centro de atención que ofrecerá alternativas educativas de formación y oportunidades laborales a niños, jóvenes y adultos con diversas capacidades, incluyendo personas dentro del espectro autista.

El instituto integrará un espacio tipo shopping center con empresas aliadas para que los estudiantes adquieran experiencia práctica desde su formación. Incluirá aulas especializadas, talleres adaptados y tecnologías de apoyo, consolidándose como un modelo innovador de inclusión dentro del Plan de Transformación Institucional. La provincia de Coclé será la sede inicial de este proyecto, que se proyecta replicar a nivel nacional para fortalecer una educación técnica más accesible y equitativa.