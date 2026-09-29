INADEH abre su último periodo de formación de 2026 con 1,663 cursos gratuitos en todo el país

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) abre la preinscripción para su cuarto y último periodo formativo de 2026, con una oferta de 1,663 cursos y programas gratuitos disponibles a nivel nacional. Las clases comenzarán progresivamente a partir del próximo 5 de octubre.

La oferta incluye áreas como: construcción civil, electricidad, tecnología, logística, mecánica, refrigeración, energías renovables, gastronomía, turismo, idiomas, artesanías, belleza y gestión empresarial, entre otras especialidades. Los cursos estarán disponibles de acuerdo con la programación, modalidad y disponibilidad de cada centro de formación.

Hasta agosto de 2026, el INADEH registra una matrícula acumulada de 138,992 personas, de las cuales el 64.2% corresponde a mujeres y el 35.8% a hombres.

“En el INADEH continuamos ampliando las oportunidades de formación gratuita para que más panameños puedan adquirir nuevas competencias, fortalecer sus conocimientos y prepararse para acceder a mejores oportunidades laborales o desarrollar sus propios emprendimientos. Nuestra prioridad es que la formación profesional sea una herramienta para transformar vidas y contribuir al desarrollo del país”, destacó la directora general del INADEH, Yajaira Pitti.

Las personas interesadas pueden realizar su preinscripción mediante la plataforma digital del INADEH, donde podrán consultar los cursos disponibles y seleccionar el de su interés. También pueden acudir directamente a los centros de formación a nivel nacional, llamar al 538-2300 o comunicarse por WhatsApp al 6379-1469.

Como requisitos generales, los participantes deben tener 18 años cumplidos y contar con nacionalidad panameña o cédula con condición E o N. Los jóvenes de 16 y 17 años también pueden acceder a las capacitaciones, siempre que presenten el permiso correspondiente.

Con esta nueva convocatoria, el INADEH pone a disposición de la población su última oferta formativa del año, con cursos gratuitos en distintas áreas y presencia en diferentes regiones del país.