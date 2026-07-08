INA suspende clases temporalmente tras reportar cuadro respiratorio en estudiantes

El Instituto Técnico Superior de Agrotecnología de las Américas (INA) informó que un grupo de estudiantes presentó síntomas compatibles con un cuadro respiratorio (fiebre, congestión nasal y malestar general), por lo que se ordenó su retiro oportuno del plantel para recibir atención médica en sus hogares. Al tratarse de un internado, se tomaron medidas estrictas para evitar una propagación acelerada.

La institución detalló en su comunicado que los alumnos regresarán al centro educativo el 12 de julio de 2026 y reanudarán las clases formalmente el lunes 13 de julio de 2026.

El INA mantiene consultas y comunicación permanente con el Ministerio de Educación (Meduca) y el Ministerio de Salud (Minsa) para seguir los protocolos de manejo de casos. Asimismo, en coordinación con el Club de Padres de Familia, se solicitó no enviar al instituto a ningún estudiante que presente fiebre o sintomatología respiratoria.

Además, el equipo de Control de Vectores del Minsa realizará una jornada de fumigación en las instalaciones este viernes 10 de julio de 2026.