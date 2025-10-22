Imputan cargos a cuatro personas por peculado en perjuicio de la Dirección de Correos y Telégrafos

Mediante la operación “Estafeta”, la Fiscalía Anticorrupción imputó por el delito de peculado y fe pública a cuatro personas, a las cuales el Juzgado de Garantías les había legalizado la aprehensión, informaron del Ministerio Público (MP).

Además, se les impuso medida cautelar de detención domiciliaria, agregaron.

De acuerdo con el MP, “lo anterior por hechos ocurridos en perjuicio de la Dirección General de Correos y Telégrafos, por un monto aproximado de B/.46,000.00 cuando funcionarios de esa entidad, alteraban transferencias monetarias telegráficas, causando una lesión al Estado”.