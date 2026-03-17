Impulsa proyecto de saneamiento y limpieza de ríos y playas en el distrito capital

La Alcaldía de Panamá impulsa un plan integral de saneamiento que incluye la recolección de residuos sólidos y la descontaminación de los ríos Matías Hernández y Río Abajo, así como del litoral de la bahía de Panamá, desde la Calzada de Amador hasta Costa del Este.

El proyecto, que fue licitado y adjudicado por 4.8 millones de balboas con un periodo de ejecución continua de 425 días, buscará devolver la limpieza, la salud y el valor ambiental a las principales fuentes hídricas del distrito capital y a las playas que forman parte de su litoral costero, informó la institución.

“Cuidar el ambiente es cuidar de todos. Este proyecto será una inversión en salud, bienestar y futuro para nuestra ciudad, y un llamado a la participación ciudadana para mantener nuestros ríos y playas limpios”, destacó Yarelys Gómez, subdirectora de Gestión Ambiental.

El plan incluirá el retiro de basura y escombros, uso de maquinaria y personal especializado en zonas de difícil acceso, la disposición segura de los desechos, desarrollo de campañas de educación ambiental en comunidades y la implementación de un esquema de limpieza continua, más allá de operativos puntuales.

Las áreas de intervención comprenderán el río Matías Hernández (desde la Av. Domingo Díaz hasta la bahía), el río Abajo (desde el Corredor Norte hasta la bahía) y el litoral de la bahía de Panamá (desde la Calzada de Amador hasta Costa del Este), abarcando zonas críticas para garantizar resultados sostenibles.

La Alcaldía subrayó que se abrirá la puerta a la participación de organizaciones como Marea Verde, así como de empresas, comunidades y ciudadanos, para unir esfuerzos y lograr un mayor impacto. El proyecto espera el refrendo de la Contraloría General de la República para emitir la orden de proceder.