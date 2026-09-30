IMHPA pronostica El Niño muy fuerte hasta febrero de 2027 y advierte cambios en las lluvias de octubre a diciembre

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó que el fenómeno de El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) se mantiene activo tras cumplir cinco meses consecutivos por encima del umbral oficial. Esta condición responde a la persistencia de temperaturas marinas superiores a lo normal en el Pacífico ecuatorial y a variaciones en la circulación atmosférica. Los modelos prevén un 100% de probabilidad de que el evento continúe en categoría muy fuerte hasta febrero de 2027, cuando iniciaría su debilitamiento, con una magnitud similar a los ciclos de 1982-1983, 1997-1998, 2015-2016 y 2023-2024.

Para octubre de 2026, la vertiente del Pacífico registrará una disminución en las precipitaciones, principalmente en el occidente y oriente de Chiriquí, el sur de la comarca Ngäbe Buglé, el centro y sur de Veraguas, Coclé, Colón, Panamá y Darién. Por el contrario, en Herrera, Los Santos y la zona cordillerana de Chiriquí se estiman valores entre normales y ligeramente superiores al promedio. En el Caribe, las lluvias se mantendrán en sus rangos habituales, aunque podrían registrarse episodios intensos y breves en cualquier punto del país, acompañados de un incremento en las temperaturas, la humedad y la sensación térmica.

Durante noviembre se prevé una recuperación de las precipitaciones en la mayor parte del Pacífico, mientras que el Caribe continuará dentro de los parámetros estacionales. Para diciembre, el pronóstico anticipa un mayor número de días secos consecutivos y la probabilidad de un adelanto de la estación seca en el Pacífico, a la par de una reducción en los acumulados de lluvia para el Caribe. El IMHPA aclaró que, aun con un volumen general menor, se mantienen los riesgos de eventos de precipitación severos y de corta duración.