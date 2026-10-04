IMHPA prevé aguaceros, tormentas y riesgo de inundaciones en varias regiones del país

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), informó que para este domingo se prevén condiciones climáticas inestables, con cielo nublado, aguaceros y tormentas de intensidades variadas durante diferentes períodos del día, principalmente en sectores de la vertiente del Caribe y el Pacífico.

En horas de la madrugada y la mañana, se esperan lluvias y tormentas en el sector marítimo del Caribe, algunas de las cuales incursionarán hacia tierra firme con intensidades variadas. Estas condiciones se presentarían de manera dispersa, principalmente desde Colón hasta Bocas del Toro.

Asimismo, durante la tarde se pronostica cielo nublado acompañado de episodios de lluvias y aguaceros dispersos, algunos con tormentas de intensidades variadas a lo largo de la vertiente del Caribe. Para la noche, se prevé que persista la nubosidad, aunque con lluvias dispersas y de carácter ligero.

Por otro lado, el IMHPA pronostica que en la vertiente del Pacífico se registrarán durante la madrugada lluvias dispersas y ligeras hacia el sur de Darién, la región Metropolitana, Coclé, Veraguas y Chiriquí. Posteriormente, durante la mañana, predominará el cielo nublado.

De igual manera, para la tarde se esperan aguaceros de moderados a fuertes, acompañados de tormentas y ráfagas de viento desde Chiriquí hasta el sur de Veraguas. En el resto de la vertiente del Pacífico se prevén aguaceros dispersos de intensidad moderada, también acompañados de tormentas y ráfagas de viento.

En ese sentido, las condiciones meteorológicas previstas representan un incremento del riesgo por inundaciones, crecidas de ríos, deslizamientos de tierra, calles anegadas y ráfagas de viento, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y adoptar las medidas de prevención correspondientes.

En cuanto a las temperaturas, se esperan máximas de entre 16 °C y 22 °C en la Cordillera Central, mientras que en el resto del territorio nacional los valores podrían oscilar entre 27 °C y 30 °C.

Por su parte, los vientos serán variables y de intensidad débil en el Caribe Occidental. Mientras tanto, en el Caribe Central y Oriental se prevén vientos del sur y sureste durante la madrugada y la mañana, con velocidades de hasta 20 km/h, que cambiarán hacia componentes norte y noreste durante la tarde y la noche.

En la vertiente del Pacífico, se esperan vientos de componente sureste durante la madrugada, con velocidades de hasta 20 km/h. Posteriormente, se prevén variaciones en la dirección del viento, mientras que durante la tarde y noche se registrarán condiciones diferenciadas según la región, con velocidades de hasta 18 km/h en sectores de Chiriquí, Veraguas, Herrera y Los Santos.

Finalmente, en el sector marítimo del Pacífico se esperan vientos de hasta 28 km/h, mientras que en el Caribe las condiciones serán de menor intensidad. En cuanto al estado del mar, en el Caribe se pronostican olas de entre 0.60 y 0.91 metros, con períodos de seis a ocho segundos; mientras que en el Pacífico las olas alcanzarían entre 0.61 y 1.50 metros, con períodos de 13 a 15 segundos, por lo que se mantiene la recomendación de precaución.

Además, los índices máximos de radiación ultravioleta UV-B oscilarán entre 3 y 7, niveles considerados de riesgo moderado a alto, por lo que se recomienda a la población limitar la exposición prolongada al sol y utilizar medidas de protección.