IMHPA mantiene vigilancia por polvo del Sahara y altas temperaturas en Panamá

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó que para este viernes 8 de mayo de 2026 se esperan condiciones estables en gran parte del país, mientras continúan vigentes los avisos de vigilancia por temperaturas elevadas y partículas del polvo del Sahara.

Según el pronóstico del meteorólogo Rafael Morán, durante las horas de la mañana predominarán cielos parcialmente nublados a despejados sobre gran parte del territorio nacional.

Para la tarde se prevén aguaceros de corta duración hacia Darién y la Comarca Emberá, además de lluvias principalmente en zonas montañosas del país. En horas de la noche no se esperan eventos lluviosos significativos en la mayor parte del territorio nacional.

El informe meteorológico indica que las temperaturas máximas estarán oscilando entre 29°C y 35°C, mientras que la sensación térmica se ubicará entre 35°C y 40°C.

Asimismo, los índices máximos de radiación ultravioleta se mantendrán entre altos y muy altos.

El IMHPA destacó que permanecen vigentes los avisos de vigilancia por temperaturas y sensación térmica elevadas, así como por la presencia de partículas del polvo del Sahara.

En cuanto a las condiciones marítimas, la entidad señaló que ambos litorales, Caribe y Pacífico, mantendrán condiciones favorables.