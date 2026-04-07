IMHPA emite avisos de vigilancia por radiación solar y altas temperaturas

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió un aviso de vigilancia por altas temperaturas y sensación térmica hasta el 9 de abril de 2026 a las 6:00 p.m.

“Durante el día se prevén temperaturas máximas entre 31 y 37 grados centígrados. Con la humedad del aire variando entre el 55 % y 77 %, la sensación térmica alcanzará valores de entre 34 y 42 grados. Por lo tanto, habrá condiciones que alcanzan las categorías de precaución extrema y peligro, produciendo posibles insolaciones, calambres y golpes de calor debido a la exposición prolongada o actividad física intensa”, revela el informe.

Las áreas con mayor o fuerte intensidad del evento son las tierras bajas de Chiriquí, el sur y centro de Veraguas, Los Santos, Herrera, Coclé, Panamá Oeste, Panamá, Darién y la comarca Emberá-Wounaan. Mientras tanto, en Colón y las costas de la comarca Guna Yala, la comarca Ngäbe-Buglé y Bocas del Toro, el pronóstico tendrá una intensidad moderada.

La institución detalló que también se prevén índices de radiación UV-B extremos en el país. En la vertiente del Caribe (Bocas del Toro, comarca Ngäbe-Buglé, norte de Veraguas, Colón y la comarca Guna Yala) se esperan niveles de riesgo de alto (6-7) a extremo (11-13). Por su parte, en la vertiente del Pacífico (Chiriquí, sur y centro de Veraguas, Los Santos, Herrera, Coclé, Panamá Oeste y Panamá), los niveles serán de alto (6-7) a extremo (11-15).

Las autoridades advierten que un corto tiempo de exposición directa al sol puede causar ardor, irritación y quemaduras en la piel.