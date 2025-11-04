IMHPA emite aviso de vigilancia por lluvias y tormentas hasta el 5 de noviembre

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas significativas, vigente hasta las 12:00 p.m. del 5 de noviembre de 2025.

El pronóstico fue elaborado por los meteorólogos Julissa Rivera y Rafael Morán, quienes advierten que varios sectores del país podrían registrar acumulados de hasta 320 milímetros de lluvia en los próximos tres días.

Las áreas bajo aviso incluyen Bocas del Toro, Colón, Coclé, Chiriquí (zonas montañosas), Veraguas Norte, Darién, la comarca Ngäbe Buglé, Emberá-Wounaan (Sambú) y el resto del país con distintos niveles de afectación. Los distritos señalados en la categoría más alta (lila y morado) podrían presentar acumulados entre 200 y 320 milímetros, mientras que el resto del territorio registraría menos de 200 milímetros en 72 horas.

El IMHPA atribuye estas condiciones a la llegada de la onda tropical #37, el fortalecimiento de la Zona de Convergencia Intertropical y la influencia de un sistema frontal en el mar Caribe, lo que incrementará la inestabilidad atmosférica.

Las lluvias podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas de viento, en un contexto donde los suelos ya se encuentran saturados, lo que eleva el riesgo de crecidas de ríos e inundaciones.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar precauciones ante posibles eventos hidrometeorológicos.