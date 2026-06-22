IMHPA advierte sobre lluvias y posibles tormentas en varias regiones del país

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó que para este lunes se prevén condiciones atmosféricas inestables en gran parte del territorio nacional, con lluvias, aguaceros y posibles tormentas eléctricas en distintas regiones del país.

De acuerdo con la meteoróloga del IMHPA, Pilar López, durante la mañana se esperan chubascos y aguaceros aislados en el Caribe, desde Colón hasta Bocas del Toro, algunos de ellos de intensidad fuerte. También podrían registrarse lluvias aisladas en la península de Azuero y sectores del norte de Panamá.

Para la tarde, el pronóstico indica aguaceros de moderados a muy fuertes en el área metropolitana, mientras que existe posibilidad de tormentas en sectores de Herrera, Veraguas y la zona fronteriza de Chiriquí. En el resto del país se mantendrán aguaceros sectorizados de variada intensidad.

En la noche continuarán las lluvias aisladas con actividad eléctrica desde Guna Yala hasta el norte de Veraguas, así como en el sur de Veraguas, Coclé, Panamá Este y la península de Azuero.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 28 °C y 30 °C en el Caribe, mientras que en el Pacífico podrían alcanzar los 32 °C. Los índices de radiación ultravioleta se mantendrán moderados en el Caribe y de altos a muy altos en gran parte del litoral Pacífico.

Además, se mantiene una advertencia marítima en el Caribe por condiciones de oleaje, mientras que en el Pacífico las condiciones serán favorables.