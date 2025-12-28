IFARHU anuncia fecha para la recepción de documentos para créditos educativos

El 5 de enero de 2026, el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) dará inicio a la recepción de documentación para los usuarios interesados en aplicar a los créditos educativos.

“Este beneficio está dirigido a quienes deseen financiar estudios de primaria, premedia y media, así como estudios superiores y compra de equipo necesario para su formación académica”, informó la institución.

Los interesados deberán presentar la documentación correspondiente, de acuerdo con el área de estudios, en las oficinas del IFARHU a nivel nacional, cumpliendo con los requisitos publicados en la página web (enlace no disponible) establecidos para cada modalidad.

Para mayor información, escribir al correo [email protected] o a los teléfonos 502-4437/38/39.