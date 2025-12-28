Nacionales

IFARHU anuncia fecha para la recepción de documentos para créditos educativos

IFARHU anuncia fecha para la recepción de documentos para créditos educativos
Redacción Web
28 de diciembre de 2025

El 5 de enero de 2026, el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) dará inicio a la recepción de documentación para los usuarios interesados en aplicar a los créditos educativos.

“Este beneficio está dirigido a quienes deseen financiar estudios de primaria, premedia y media, así como estudios superiores y compra de equipo necesario para su formación académica”, informó la institución.

Los interesados deberán presentar la documentación correspondiente, de acuerdo con el área de estudios, en las oficinas del IFARHU a nivel nacional, cumpliendo con los requisitos publicados en la página web (enlace no disponible) establecidos para cada modalidad.

Para mayor información, escribir al correo [email protected] o a los teléfonos 502-4437/38/39.

Tags:
Ifarhu
|
educación
|
créditos
|
documentos
|
Panamá
|